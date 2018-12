Carlos Lobatón ha ganado cinco títulos nacionales con Sporting Cristal. | Fuente: RPP Noticias

Carlos Lobatón habló en el programa Fútbol Como Cancha sobre su posible retirada del fútbol profesional. El volante de 38 años ha jugado menos esta temporada y ha comenzado a evaluar si seguirá en actividad por una temporada más con Sporting Cristal.

"Siempre estoy evaluando si puedo continuar. Lo veo en el día a día. Todavía no decido si puedo continuar mi carrera, ahora estoy festejando. En los próximos días podrá tomar una decisión", mencioó Carlos Lobatón en RPP Noticias.

El volante de Sporting Cristal no ha tenido un rol principal en esta temporada pero asegura que esto no le sorprendió. "A principios de año, Mario Salas me explicó lo que quería de mí y eso me gusta, que me diga las cosas a la cara. Ahora logramos los objetivos".

Carlos Lobatón tiene 18 años de carrera como profesional y si bien ya no tiene la misma capacidad física, su calidad para los pases y la distrubición de juego está intacta. El volante de Sporting Cristal tendrá que evaluar si quiere continuar con su aventura en el 2018 9 para buscar otro título y jugar la Copa Libertadores.