Tras dejar Alianza Lima: así fue recibido Catriel Cabellos por la hinchada de Sporting Cristal [VIDEO]

Este domingo, se realizó la presentación del plantel masculino de Sporting Cristal para la temporada 2025 y uno de los jugadores que recibió un gran cariño por parte de la hinchada rimense fue Catriel Cabellos.

El mediocampista argentino-peruano saludó a los hinchas en la Tarde Celeste en su segunda etaá en el fútbol peruano, ya que la temporada pasada militó en Alianza Lima.

El estadio Alberto Gallardo fue testigo del ingreso del Cabello, que lucirá el dorsal 77 del plantel que dirige el entrenador argentino Guillermo Farré.

Recordemos que el joven futbolista fue parte del amistoso de preparación contra Sport Boys. En el cotejo, el volante fue titular e incluso marcó uno de los goles con los que su nuevo conjunto derrotó a los rosados en casa.

Sporting Cristal ante Universidad Católica

Tras la Tarde Celeste, Sporting Cristal afrontará su primer amistoso internacional cuando enfrente a la Universida Católica, que es dirige por el exDT rimense, el brasileño Tiago Nunes.

De no mediar inconvenientes, el once sería con: Enríquez; L. Sosa, Chávez, Romero,Pasquini; Cazonatti, Cabellos, C. Gonzales; M. Sosa, S. González y Cauteruccio.

Catriel Cabellos y su saludo a los hinchas de Sporting Cristal. | Fuente: Liga1 Max

¿Cuándo debutará Cristal en la Liga1 2025?

Sporting Cristal debutará en la Liga1 2025 como visitante ante Alianza Universidad de Huánuco en duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura, que se iniciará el 7 de febrero.

Fixture de Sporting Cristal en la Liga1 2025