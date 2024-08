Christofer Gonzáles confía que Sporting Cristal ganará el título en el año del Centenario de Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con Christofer Gonzáles de titular, Sporting Cristal igualó 0-0 ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2024. El volante de 31 años jugó de interior detrás de Martín Cauteruccio, un puesto donde se siente cómodo porque se acomoda a sus características.

“Para nosotros era importante ganar, era un partido fundamental. Hay que trabajar, corregir algunos errores o detalles que hoy se vieron, hay que mentalizarnos en lo que viene (Melgar), tenemos la semana corta y una final en Arequipa”, dijo Gonzáles sobre el empate ante Alianza.

Gonzáles, además, indicó que se encuentra tranquilo y que siempre quiso estar en Sporting Cristal tras su paso por Universitario, club donde no logró entrar en el once titular en el equipo dirigido por Fabián Bustos.

“Hoy en día estoy en Cristal, donde siempre he querido estar. Agradecido también con Universitario por la oportunidad que me dio de salir de Arabia. Pero bueno, todo quedó ahí nada más", sostuvo.

"Hoy en día me debo a mi club, me debo a Sporting Cristal, estoy muy contento, muy feliz de haber vuelto acá, donde siempre he querido regresar”, agregó 'Canchita'.

Gonzáles sobre el Centenario de Universitario

Gonzáles tuvo una polémica salida de Universitario cuando ya se jugaba el Torneo Clausura. Al no contar con minutos en cancha, buscó rescindir contrato.

Tras el choque ante Alianza, el volante de Cristal fue consultado sobre el hecho de su deseo de título en el año de Centenario de Universitario.

"Sin duda que sí, nosotros vamos paso a paso por nuestros objetivos como equipo", apunto a ATV.