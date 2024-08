Christofer Gonzáles tras ser presentado en Sporting Cristal: "Los mejores años de mi vida los he pasado acá"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christofer Gonzáles fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal. Tras confirmarse su salida de Universitario de Deportes, donde llegó como una de las máximas figuras para el centenario, el volante nacional se desvinculó del cuadro crema y, horas después, fue anunciado en tienda celeste.

En conferencia de prensa, 'Canchita' agradeció a Joel Raffo, presidente del club, la oportunidad de volver al equipo del Rímac y afirmó que “los mejores años” de su vida la paso en Cristal.

“Agradecer a Joel por darme la posibilidad de volver. Me siento muy feliz y emocionado de regresar a una institución que me dio todo y solo quiero disfrutar, para eso he venido”, indicó en un principio.

“Traté de desvincularme de mi anterior club y ya conozco a los compañeros y me reencontraré con ellos. Sporting Cristal es una familia y los mejores años de mi vida los he pasado aquí. Estoy muy feliz y emocionado. Físicamente, me siento muy bien”, complementó.

¿Cuáles son los objetivos de Gonzáles en Sporting Cristal?

Luego, al ser consultado sobre los objetivos de su regreso a Sporting Cristal, indicó que espera clasificar a la Copa Libertadores y salir campeón. Además, agradeció el cariño de los hinchas de la celeste desde que se conoció su regreso.

“Entré con muchas emociones encontradas, lindas expectativas en el torneo y lo que quiero es jugar. Sé que he venido a hacerlo. Estoy seguro de que ha sido el sentido de pertenencia que he tenido en el club lo que me motivo a volver. Mi felicidad está por encima de todo”, indicó en un inicio.

“Los objetivos es conseguir clasificar a la (Copa) Libertadores, salir campeón... Tenemos claro que estamos en una institución que te exige y estamos para eso (...) El cariño y el amor desde que llegué a Sporting Cristal... sé que los hinchas no son ingratos y sé que será muy bonito”, finalizó.