Se pone la celeste: Christofer Gonzales llegó a un acuerdo para jugar en Sporting Cristal

En tiempo récord, Christofer Gonzales cambió su futuro futbolístico. Universitario de Deportes anunció la mañana de este viernes la salida del volante nacional, que tras una decidión de varios días llegó a un acuerdo total para jugar por Sporting Cristal, según pudo conocer RPP.

De acuerdo a la información, Gonzales firmará en breve su contrato que lo víncule a Sporting Cristal, club que se está reforzando para ganar el Torneo Clausura bajo la batuta de Guillermo Farré.

Existe la posibilidad que el exjugador de Universitario se concentre con el plantel de Cristal de cara al choque del domingo contra Carlos A. Mannucci, en el estadio Alberto Gallardo.

Gonzales no estaba cómodo en Universitario tras no ser tomado en cuenta por el entrenador argentino Fabián Bustos, que decidió que no juuegue en los primeros cuatro partidos del Clausura.

Gonzales llega como jugador libre

Luego de rescindir contrato con Universitario, Gonzales prefirió jugar por Cristal, club donde llega como jugador lbre.

Christofer Gonzales se pronunció

El volante peruano de 31 años llegó en medio de una gran expectativa a principios de año, pero no logró consolidarse como titular bajo la batuta de Fabián Bustos. Jugó solo 6 veces de titulares en los 15 partidos que disputó con la 'U' entre el Torneo Apertura y Copa Libertadores.

Previo a las Fiestas Patrias, Gonzales rompió su silencio y en entrevista con TV Perú sostuvo que: "todo muy bien (sobre su estado físico). Ya llegará el momento donde me toque hablar con ustedes".

