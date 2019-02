Claudio Vivas reemplazó a Alexis Mendoza en la dirección técnica de Sporting Cristal. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

Claudio Vivas expresó su indignación por la mordida que sufrió Emanuel Herrera en una de sus piernas en el duelo frente a Sport Huancayo. En conferencia de prensa, el entrenador de Sporting Cristal criticó el accionar del defensor Luis Maldonado posterior a la jugada que ocasionó su expulsión y, además, dio un pequeño comentario sobre el ingreso de un perro al terreno de juego.

"Hubo un codazo del mismo Luis Maldonado contra Merlo y en muchos programas coincideron que debió ser expulsado, por lo que estuvo de regalo en la cancha. En la jugada de las tarjetas rojas había un perro dentro de la cancha, así que el partido debió ser parado. Sin embargo, en relación a la mordida, todo está claro porque Emanuel Herrera mostró la marca clara y no creo que haya sido el perro porque estaba como a 10 metros", dijo el estratega argentino.

Por otra parte, Claudio Vivas evitó cuestionar la decisión tomada por Miguel Santiváñez y dio a conocer que Emanuel Herrera se encuentra entrenando pensando en que se le dará la posibilidad de jugar contra Alianza Lima.

"No voy a hablar del árbitro porque es humano y puede equivocarse como todos, pero los antecedentes indican que Emanuel Herrera nunca ha sido expulsado y no ha tenido conflictos. Él está entrenando pensando en poder jugar y, si no lo hace, igual tenemos muchas opciones para colocar en cancha. No obstante, sería bueno que pueda estar para que se cumpla un acto de justicia", sentenció Claudio Vivas.