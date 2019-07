Claudio Vivas y los refuerzos para la Sudamericana: "Estoy conforme, ya tenía una buena base" | Fuente: Video: RPP NOTICIAS | Foto: Facebook Sporting Cristal

Cada vez falta poco para el cierre de libro de pases (viernes 12) y eso lo sabe muy bien Claudio Vivas, técnico de Sporting Cristal, quien en conferencia de prensa contó que está conforme con el plantel que tiene ahora para pelear lo que resta de la temporada.

"En general estoy conforme, ya tenía una base. Los chicos que se fueron a préstamo necesitaban minutos y no queremos tener superposición de puestos. La reserva no tiene que estar llena de jugadores grandes y bueno, esas son cuestiones de las que no nos podemos apartar, que es la de promover jóvenes", contó el técnico argentino.

Por último, también habló sobre la chance de incorporar al delantero Christopher Olivares, quien viene entrenando con el club. "Creo que falta lo más importante, que es la rescisión y el pase internacional. Nosotros lo trajimos para que compita y juegue. Nos interesa que haya competencia y si no está habilitado sería un problema porque salir a buscar un '9' de último momento es difícil", finalizó.