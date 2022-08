Sporting Cristal: el plan de trabajo para enfrentar a Carlos Stein

Sporting Cristal recibirá a Carlos Stein en el Alberto Gallardo. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Luego del empate ante la Academia Cantolao, la atención en Sporting Cristal se centra ahora en el partido del próximo sábado ante Carlos Stein por la fecha 7 del Torneo Clausura. En ese sentido, el comando técnico de Roberto Mosquera ya trabaja en la preparación del equipo titular.

Recuperación de Johan Madrid

Tras el encuentro del sábado, el plantel de Sporting Cristal tuvo libre el día domingo y ahora lunes volvieron a entrenar. De hecho, la única baja hasta el momento es la del lateral derecho Johan Madrid, quien no entrenó la semana pasada y se viene recuperando de un desgarro. La idea es que en los próximos días vuelva a trabajar sin problemas y luego de ello se determinará si puede ser convocado.

El equipo titular

Es posible que algunas modificaciones se puedan dar en el once titular para el encuentro del sábado ante Carlos Stein en el Alberto Gallardo. Ante Cantolao, quedó en evidencia que Jesús Castillo no puede salir más del once titular y que defensivamente el equipo venía respondiendo mejor con la presencia de Rafael Lutiger. Sin embargo, la última palabra siempre la tiene el técnico Roberto Mosquera.

El partido

Sporting Cristal recibirá a Carlos Stein este sábado 13 en el Alberto Gallardo desde las 11:00 am.