Gustavo Dulanto jugó en Universitario de Deportes del 2015 al 2017. | Fuente: AFP

Gustavo Dulanto aprobó la decisión de Alex Valera de dejar Universitario de Deportes para poder fichar a Al Fateh de Arabia Saudita. El defensa peruano de Riga FC de Letonia destacó que es complicado ser contratado en el extranjero desde la Liga 1 Betsson.

“Él hizo bien al salir al extranjero. Es muy difícil salir de la Liga 1, lastimosamente. Espero que le vaya muy bien, grite sus goles y que asegure”, señaló Dulanto que tuvo un buen desempeño en el Sheriff de Moldavia en la última Champions League.

“La carrera del futbolista es corta y uno tiene que aprovechar las oportunidades que hay. Si bien es cierto, la ‘U’ no tiene otro ‘9′ entre comillas, porque conozco a Succar y ha jugado para mi de ‘9′. Sé que le va a ir muy bien con la salida de Valera”, declaró a DirecTV Perú.

Dulanto pudo volver a Universitario

"Hablé con Manuel Barreto y le agradecí por haberme llamado, pero Sheriff me quería vender y era imposible que el club pueda pagar ello. Espero, en algún momento, volver y devolverle al club las alegrías que me dio como hincha. Sería con más experiencia porque no soy el mismo chico que salió a Europa. Si me llaman, volvería, pero aún tengo contrato que cumplir”, culminó Dulanto sobre las chances que tuvo para volver a Universitario.





Alex Valera anotó un golazo en entrenamiento

Alex Valera es uno de los refuerzos de Al Fateh y ya comenzó demostrar su talento de cara al gol. El delantero peruano, que jugó en el amistoso ante Al Nasr, sorprendió en el último entrenamiento de su equipo con un golazo de 'tijera'.

A través de una publicación de Al Fateh en instagram, se aprecia un video en el preciso momento de la acción acrobática de Valera, que tras un pase, le pegó perfecto al balón para anotar su tanto. Esta maniobra fue destacada pro sus compañeros.

Recordemos que el exdelantero de Universitario de Deportes se pronunció tras su primer entrenamiento en Al Fateh. "Siempre hay que tratar ser el mejor, pero nunca creerse el mejor", señaló.





