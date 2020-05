Emanuel Herrera fue campeón nacional con Sporting Cristal en 2018 | Fuente: Prensa Cristal

El argentino Emanuel Herrera llegó al fútbol peruano en 2017, fichado por FBC Melgar, pero fue al año siguiente, cuando comenzó su etapa en Sporting Cristal, donde conseguiría destacar a una magnitud mayor.

Campeón nacional y 40 goles en la temporada, estableciendo un nuevo record en el descentralizado. Por los clubes donde ha pasado casi siempre dejó sus registros de anotación, sin embargo, en su trayectoria no ha jugado en la primera división de Argentina y él ha confesado tener deseo especial por un equipo.

"Jugar en River Plate, ese era mi sueño. En una selección sería lindo, pero mi sueño más grande es jugar en River Plate", aseguró Herrera en entrevista con ‘RedGol’.

El delantero se enfrentó a River Plate durante la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2017 y le anotó tres veces en dos cotejos. Aquella vez, tuvo una anécdota con el entrenador Marcelo Gallardo.

“Lo enfrenté, le hice tres goles y no me llamó, es más, le dije que iba a jugar gratis y todo, pero no me llamó. Terminaron llevando a Lucas Pratto que les costó una millonada. Yo le dije que iba a gratis, pero no sé como me iba, quizás no como a Pratto, pero les iba a salir barato”, contó entre risas.