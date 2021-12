Christofer Gonzales se mantiene en el plantel de Sporting Cristal | Fuente: @ClubSCristal

"¡Tenemos fechas!" Sporting Cristal, al igual que todos los clubes participantes de la Liga1 Betsson, conoció el fixture de sus partidos del torneo Apertura, que se inicia el próximo 21 de enero.

Sporting Cristal empezará el Apertura jugando en condición de local, en el estadio Alberto Gallardo, y terminará actuando de visita. Su primer rival es Cusco FC y cerrará con Sport Huancayo.

En la segunda fecha, el equipo dirigido por Roberto Mosquera se volverá a encontrar con Alianza Lima, que le ganó la final de la Liga 1 Betsson 2021.

Sport Boys es su rival en la tercera jornada del Apertura. Y viajará a Trujillo en la cuarta fecha para enfrentar a César Vallejo.

En la jornada 11, Sporting Cristal visitará a Universitario en el Estadio Monumental.





Fixture de Sporting Cristal de la Liga1 Betsson

Fecha 1: Sporting Cristal vs Cusco FC

Fecha 2: Alianza Lima vs Sporting Cristal

Fecha 3: Sporting Cristal vs Sport Boys

Fecha 4: César Vallejo vs Sporting Cristal

Fecha 5: Carlos Stein vs Sporting Cristal

Fecha 6: Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Fecha 7: Carlos A. Mannucci vs Sporting Cristal

Fecha 8: Sporting Cristal vs UTC

Fecha 9: ADT vs Sporting Cristal

Fecha 10: Sporting Cristal vs Cienciano

Fecha 11: Universitario vs Sporting Cristal

Fecha 12: Sporting Cristal vs Cantolao

Fecha 13: Municipal vs Sporting Cristal

Fecha 14: Sporting Cristal vs Atlético Grau

Fecha 15: Melgar vs Sporting Cristal

Fecha 16: Sporting Cristal vs Ayacucho FC

Fecha 17: Sport Huancayo vs Sporting Cristal



.

NUESTRO PODCAST

¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.