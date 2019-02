Luis Maldonado hizo su debut con Sport Huancayo en el empate contra Cristal. | Fuente: DeChalaca

Luis Maldonado ha estado en el ojo de la tormenta por las acusaciones hechas por Emanuel Herrera hacia su persona. Según el atacante argentino, el defensor uruguayo lo mordió en la jugada que desencadenó la expulsión de ambos en el primer tiempo de la victoria de Sporting Cristal por 2-0 sobre Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1.

No obstante, Luis Maldonado no se quedó callado y le respondió a Emanuel Herrera. En diálogo con RPP Noticias, el zaguero de 33 años negó haber mordido al goleador de Sporting Cristal y expresó su sorpresa por la atención que ganó este hecho en los medios de comunicación.

"Yo no mordí a nadie, ¿acaso se ve en algún lado que yo haya hecho eso? No voy a contar lo que pasó allá dentro, son jugadas. De donde yo vengo, los hombres del fútbol arreglamos las cosas en la cancha. A veces nos equivocamos pero todo queda ahí, me extraña que esto haya sido tan mediático porque he tenido muchos compañeros argentinos que no toman las cosas de esta manera", dijo el 'charrúa'.

Además, Luis Maldonado criticó la acción por parte de Emanuel Herrera de acusarlo de manera pública y reveló que quiso hablar con él tras recibir la tarjeta roja, pero no hubo la misma predisposición en el delantero cordobés.

"No sé si van a hacer algo para ver si los dientes son míos, pero no quiero hablar del tema porque es muy bizarro y de farándula. Si esto pasaba en Uruguay, Emanuel Herrera se tendría que cambiar afuera del vestuario porque no permitimos estos actos de poca madurez o códigos. Lo invité a conversar después de que fui expulsado y no quiso, ojalá me dé 5 minutos la próxima vez que nos veamos", concluyó Luis Maldonado.