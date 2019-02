Emanuel Herrera llegó a Cristal en 2018. | Fuente: Club Sporting Cristal

Emanuel Herrera se mostró totalmente indignado tras el partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo. Y no solo por la expulsión (la primera de toda su carrera), sino además, y sobre todo, por una agresión que aseguró haber sufrido en pleno encuentro.

El delantero celeste afirmó que Luis Maldonado, defensa uruguayo del 'Rojo Matador', le mordió la pierna y que el árbitro Miguel Santiváñez fue testigo. Y publicó en Instagram una foto en la que se aprecia la marca de una mordedura.

"No puedo creerlo. Siento mucha impotencia por lo que sucedió en Huancayo. Es la primera vez que me echan en mi carrera! El 2018 solo una amarilla! Y da bronca que sea por una injusticia. El rival me mordió la pierna, el árbitro lo vio, lo sabía, yo me alejé pensando que se haría justicia y no fue así. Me expulsaron!!!", es el mensaje que acompaña a la imagen.

Este lunes, Sporting Cristal hará el reclamo oficial y solicitará una audiencia para el jugador. La intención de los rimenses es que Emanuel Herrera pueda jugar ante Alianza Lima.