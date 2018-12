Federico Cúneo dejó de ser presidente de Cristal. | Fuente: El portal celeste

Este jueves, Sporting Cristal anunció la renuncia de su presidente, Federico Cúneo. En diálogo con Fútbol como cancha, el ex dirigente del cuadro rimense explicó los motivos de su salida, contó qué lo hubiera mantenido en el cargo, habló de la futura venta del club y opinó sobre muchos otros temas.



Esto fue lo que dijo a RPP:

Sobre su salida: "Fue todo en armonía. Hace tiempo lo venía pensando y creo que era el momento. Para lograr esos resultados se requiere una atención muy grande, un cuidado al detalle y yo, lamentablemente, no tengo ese tiempo ahora. Estoy muy ocupado por otras actividades. Soy hincha a muerte de Sporting Cristal y seguiré al equipo, pero llegó el momento en que hay que dar un paso al costado".

Sobre la venta del club: "Hace dos años me preguntan sobre la venta de Cristal y yo no tengo nada que ver. No es una razón para que me retire ahora. Uno sabe cuándo es el momento para que otro retome. Ojalá lo lleve a ser grande en la Libertadores. Lo tengo claro: no es una venta desesperada. Seguramente los dueños están esperando el precio adecuado y el comprador adecuado. No me cabe ninguna duda".





En 2018, Sporting Cristal sumó su tercer título en cuatro años. | Fuente: Andina

¿Algo podía frenar su decisión? Ya estaba decidida. Quizá si no campeonábamos hubiera dicho ‘me quedo porque quiero ganar otra vez’. Si algo me queda como pendiente es repetir el tricampeonato de mi gran amigo Francisco Lombardi, ni el subcampeonato de la Copa Liibertadores, como lo hizo él. Dejó la valla alta y, lamentablemente, no la superé.

¿Podría volver a la presidencia de Cristal? No me he puesto a pensar, pero no creo. Creo que Sporting Cristal va a desarrollar su propia gente y no necesitará de mí en un futuro.

¿La presidencia de la FPF es el objetivo? Ya traté dos veces. Me hubiera encantado hacer lo mismo que hice en Cristal en la Federación, pero los votantes no lo quisieron. No me presentaría otra vez porque sé que nunca saldría elegido. La filosofía de trabajo de Cristal no es aceptable en el fútbol peruano porque implica mucho profesionalismo, mucha concentración y enfoque en resultados.





Federico Cúneo, cuando era candidato a la presidencia de la FPF. | Fotógrafo: PAUL VALLEJOS

Opinión sobre Agustín Lozano: "No quisiera opinar, pero creo que, de fútbol profesional, él no sabe. No ha estado y no está en estas luchas. Entonces, no conozco si tiene o no la capacidad para hacerlo".

¿Hay posibilidad de que un ex miembro del directorio asuma la presidencia del club? "No lo sé. No me toca contestar eso porque no quiero dar una opinión ni poner en la mesa algo que esté sujeto a discusión. Es buena pregunta como periodista y mi respuesta es mala como entrevistado, pero esa es la verdad".

Sobre la salida de Mario Salas: "Antes de la final lo veía venir. Resalto su profesionalismo y lo entiendo perfectamente. Estaba solo acá. Es hincha de Colo Colo. Seguramente la cifra es muy atractiva y lo recibían por la puerta grande. ¿Qué más que eso? No había forma de competir".

Sobre el próximo DT: Los hinchas tienen que estar tranquilos. La dirigencia sabe lo que se quiere. Se va a respetar el manual de estilo porque Sporting Cristal quiere mantener ese tipo de fútbol. ¿Alfredo Arias? Soy honesto en contestar que no lo conozco mucho.

Sobre falta de refuerzos: Me deja tranquilo el plantel que tenemos. Los puntos que teníamos que mejorar son muy pocos. He visto un montón de refuerzos en muchos equipos, ojalá tengan la fortaleza económica para realmente hacerlo.

Para escuchar el audio completo del programa, haz clic aquí.