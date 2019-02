Fernando Pacheco marcó el único gol del triunfo por 1-0 de Sporting Cristal frente a Alianza Lima. | Fuente: GolPerú

Más allá de haber anotado el gol de la victoria de Sporting Cristal el último fin de semana, Fernando Pacheco estuvo en el ojo de la tormenta para los hinchas de Alianza Lima por el golpe que le da a Aldair Fuentes en la jugada que el volante íntimo termina siendo expulsado. Ante este hecho, el mediocampista rimense habló en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias y aseguró que en ningún momento tuvo la intención de agredir a su oponente.

"Viendo la repetición de la jugada en mi casa, me doy cuenta que lo golpeo pero no es algo que me nace, sino que hago por casualidad. Igual me sentí mal, por lo que le escribí a Aldair Fuentes, hablamos un poco y le pedí disculpas. Nos conocemos de muy chicos, hemos compartido camerinos en la selección y hay un respeto. Viendo la repetición, tal vez me debí ir expulsado. Pudo haber pasado algo más, ya sea una tarjeta amarilla o roja", dijo el volante de 19 años.

Por otra parte, Fernando Pacheco comentó sobre el trabajo que viene haciendo Claudio Vivas en Sporting Cristal y señaló que es muy similar a lo hecho por Mario Salas en cuanto a lo que le exige a sus dirigidos.

"No sabría decir qué ha cambiado. Estuve muy poco tiempo con Alexis Mendoza porque llegué del Sudamericano y solo entrené dos días. En la presentación me usó unos minutos y al día siguiente me entero que salió del club. Sin embargo, el profe Claudio Vivas nos ayuda mucho con su experiencia. Es muy parecido a Mario Salas en lo que le gusta exigir al jugador y eso es bastante bueno porque contagia al grupo", concluyó Fernando Pacheco.