Manuel Barreto reemplazó a Claudio Vivas en la dirección técnica de Sporting Cristal. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

Aún con las lesiones de varios atacantes, en Sporting Cristal no piensan incorporar a otro elemento para reforzar su ofensiva. En conferencia de prensa, el entrenador Manuel Barreto dio detalles de la recuperación de Emanuel Herrera y señaló que no han evaluado la chance de fichar a otro delantero.

"Emanuel Herrera está en un proceso para recuperar nuevamente la forma, así que vamos con él día a día. No nos hemos planteado la posibilidad de contratar otro delantero, aunque tenemos unas situaciones que nos obligan a poner jugadores en esa posición que no son característicos de '9' para el medio general. Además, tenemos a Olivares en la selección y después puede reintegrarse", dijo.

Por otro lado, Manuel Barreto hizo un análisis del rendimiento de sus dirigidos en la 'Noche Tricolor' contra Carlos A. Mannucci. El estratega de Sporting Cristal criticó el estado de la cancha del estadio Mansiche, aunque destacó la predisposición de sus futbolistas para sobreponerse a ello y practicar el estilo de juego entrenado.

"Fue un partido ante un buen rival y en condiciones difíciles, pues no sé si en ese campo se puede jugar la Liga 1 Movistar. Me parece raro, ya que no estaba en buenas condiciones. Pese a ello, el equipo no renunció a jugar como quiere y eso me ha puesto muy contento", sentenció.