Percy Prado en su presentación con Cristal: "Me siento más cómodo jugando de lateral" | Fuente: Facebook Sporting Cristal

Durante su presentación como nuevo refuerzo de Sporting Cristal, el defensor peruano Percy Prado aseguró sentirse más cómodo jugando como lateral derecho, sin embargo, indicó que alternará donde el profesor Roberto Mosquera lo ubique.

"Ahora me siento mejor jugando de lateral. Sé que al profesor le gusta el juego de toque, entonces para un lateral como yo, que también le gusta ese fútbol, creo que será una buena temporada. No he hablado mucho con el profe', pero jugaré donde el quiera que juegue y donde me necesite", aseguró el exdefensor del Nantes de Francia.

En otro momento de la charla, Percy Prado reveló los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de Sporting Cristal. "Mi decisión de venir a jugar a Perú fue muy importante para mi porque he dejado toda mi vida en Francia. Llego a un club que es un gran club, que tiene las mejores instalaciones del Perú, que tiene un cuerpo técnico y médico de muy buena calidad, por eso llego a trabajar duro. No es un regreso, yo voy a seguir mi profgesión y eso es bueno para mí. Me siento feliz por ser parte de la familia celeste", finalizó el jugador de 25 años.

