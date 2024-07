FIFA declaró inadmisible demanda de Independiente contra Sporting Cristal por Martín Cauteruccio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Camino allanado para Sporting Cristal. La FIFA declaró inadmisible la demanda que el club Independiente de Avellaneda interpuso contra el conjunto celeste por la contratación del delantero uruguayo Martín Cauteruccio, según pudo conocer RPP.

El cuadro argentino había solicitado el pago de 5 millones de dólares y sanciones tanto para Sporting Cristal como para el futbolista Martín Cauteruccio, quien fue fichado este año.

El atacante de 37 años jugó la temporada anterior en Independiente y se declaró libre por falta de pagos para firmar contrato con Cristal. Fue así como en enero de este año el ‘Rojo’ tomó la postura de que el jugador se desvinculó pese a la existencia de un contrato vigente.

Cauteruccio y la demanda de Independiente

Martín Cauteruccio es el máximo anotador de la Liga 1 en la actual campaña con 16 goles, a pesar que se perdió varias fechas debido a una inflamación hepática. Sobre la demanda que le interpuso Independiente, el atacante en todo momento se mostró seguro de no correr riesgo ante una posible sanción.

"Independiente tiene una deuda conmigo que intimé el día 5 de diciembre y, de acuerdo con lo que manda el convenio colectivo, después de no recibir noticias, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Es una deuda de sueldo y premios. También está la decisión que no iba a tener lugar, tenía que buscar otro rumbo”, declaró a RPP a principio de año.

Tras la salida del técnico Enderson Moreira y la llegada del técnico Guillermo Farré para el Clausura, Martín Cauteruccio se ha sostenido como la principal carta de gol en los cotejos amistosos. Aunque Cristal no sumó triunfos, el uruguayo convirtió los goles de los celestes.

