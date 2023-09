Sporting Cristal: gerente deportivo habló de la renovación de Ignácio da Silva y el presente de Joao Grimaldo

Guido Bravo , gerente deportivo de Sporting Cristal , habló este martes con Fútbol como Cancha y dio detalles de cómo se dio la renovación de contrato del zaguero brasileño Ignácio da Silva hasta el año 2025. "La negociación ha sido larga, no fue rápida ni simple principalmente por el componente del rendimiento que ha tenido Ignácio desde que llegó al club. No solo lo hizo muy bien a nivel nacional en la Liga 1, sino que también en su primera participación de Copa Libertadores lo hizo en un nivel óptimo que llamó la atención de clubes nacionales y extranjeros. A partir de eso se volvió una competencia difícil", reveló el directivo.

19 Sep 2023 - 02:52

"Hemos sabido que hubo interés (por Ignácio da Silva) no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Justamente por eso es que la negociación tardó tanto, fue tan larga y tan compleja, pero también nosotros hicimos nuestro trabajo de ser un club diferente, porque a veces se cree que todas las negociaciones tienen que ver con un tema de dinero y no necesariamente es así. Nosotros hemos competido con clubes internacionales por Ignácio y si fuera por un tema de dinero posiblemente no hubiéramos podido extender el contrato", añadió.