Cristiano Ronaldo cree que la liga árabe es mejor que la francesa: "En Francia solo está el PSG" [VIDEO]

Cristiano Ronaldo, en el fútbol europeo, ha pasado por tres ligas: la inglesa, española e italiana. Así, el crack portugués fue parte de los proyectos del Manchester United, Real Madrid y Juventus.

Ahora, Cristiano Ronaldo se desempeña en el Al Nassr de la Liga árabe y no se cansa de anotar goles allí. En ese contexto, en la premiación del Globe Soccer, el atacante luso dio cuenta que considera al campeonato en donde juega mejor a la liga francesa del PSG.

"Fácil, por supuesto. No me importa lo que piense la gente, pero debería ir y jugar allí para ver cómo es correr con 38,39 o 40 grados. Que vean cómo es", fue lo que sostuvo Cristiano.

Cristiano Ronaldo sorprende por sus palabras a la liga francesa

La palabra de Cristiano Ronaldo por la liga francesa. | Fuente: Global Soccer

No todo quedó allí porque el internacional con la Selección de Portugal y campeón de la Euro 2016 mencionó que en tierras francesas el único club que brilla es el PSG de Luis Enrique.

"No crean en mis palabras. Vayan y véanlo. En Francia solo está el PSG, los demás están terminados. Es mi opinión. No me importa lo que digan. Francia es solo el PSG. Hay algunos que compiten, pero el PSG es el más fuerte. Nadie compite con ellos", dijo.

Además, Cristiano Ronaldo dio las razones por las que considera que el PSG es el único club que tiene para competir a nivel internacional desde tierras galas. Por ello cree que la liga árabe es mejor.

"Hay mejores jugadores y el club tiene más dinero. Es un hecho y no estoy mintiendo. No entiendo por qué la gente puede estar tan sorprendida", indicó 'CR7'.

Cristiano Ronaldo destaca a Vinicius Junior

De otro lado, Cristiano Ronaldo no se guardó elogios para Vinicius Junior, quien hace poco se llevó el premio FIFA The Best.

"Se merecía el Balón de Oro. Ganó la Champions League y el desempeño que tuvo en la final fue muy bueno. Anotó un gol. Por eso creo más en estos premios", remarcó el también exfutbolista del Sporting Club de Lisboa.

