¿Sporting Cristal analiza la salida de Guillermo Farré? Lo que dijo el director deportivo Gustavo Zevallos

Sporting Cristal y un duro revés. El último sábado, los celestes cayeron 2-1 a manos de Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Sporting Cristal empezaron ganando con un autogol de Jhoao Velásquez, pero Paolo Guerrero y Alan Cantero le dieron vuelta al marcador. "Este equipo se va a reponer y aseguro que vamos a salir campeones", dijo en conferencia de prensa, por ejemplo, el director técnico argentino Guillermo Farré.

Justamente, en relación a Farré, el director deportivo Gustavo Zevallos fue consultado si es que esta caída pone en riesgo la continuidad del DT celeste en el corto plazo.

La postura de Cristal por Guillermo Farré

"Van cuatro jornadas. Ni hablar. Hay cosas no mejorar y la verdad que no hablaría porque esto recién inicia. No porque el resultado haya sido adverso es que vamos a hablar de eso", indicó el directivo.

Posteriormente, en otro momento indicó que el respaldo es total al entrenador para lo que se viene. En el horizonte también está la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

"De eso no hay ninguna duda. No estamos pensando para nada en eso. Hay que trabajar y es en eso en lo que estamos", añadió el dirigente de Sporting Cristal.

Finalmente, agregó que "cuando uno pierde hay que tratar de levantarse. Llevamos cuatro fechas y no hay que llorar sobre leche derramada. En lo que respecta al plantel, estamos satisfechos y tranquilos con lo que tenemos".

Lo que fue el Sporting Cristal ante Alianza Lima

Para lo que fue el partido en el Nacional, Sporting Cristal tuvo una oncena titular conformada por Diego Enríquez; Jhilmar Lora, Franco Romero, Flavio Alcedo, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Catriel Cabellos, Misael Sosa, Santiago González; Irven Ávila y Martín Cauteruccio.

En tanto, en la próxima jornada la 'SC' tendrá la chance de levantarse de visitante cuando juegue contra el FBC Melgar en la ciudad de Arequipa.

