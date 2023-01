Ignácio Da Silva | Fuente: Liga 1

Este miércoles por la mañana Ignácio Da Silva, nuevo jugador de Sporting Cristal, fue presentado en conferencia de prensa y habló sobre sus motivaciones para fichar por el equipo y expectativas para disputar la Liga 1 Betsson 2023 con el cuadro rimense.

"Es un equipo que siempre disputa campeonatos sudamericanos. Sabía de la grandeza del club, que siempre busca disputar títulos, eso me motivó bastante a estar aquí hoy. Las expectativas son las mejores posibles", indicó el futbolista en conferencia de prensa.

Por otro lado, el brasilero de 26 años agregó: "Me he adaptado muy bien, mis compañeros me están procurando en ayudarme de la mejor manera posible, pese a la dificultad que tengo con el idioma".

Asimismo, Da Silva habló sobre sus virtudes como zaguero central: "Buen juego con los pies, soy agresivo en la marca y por mi estatura considero que tengo un buen juego aéreo. Vengo de ser titular en Bahía y anotar tres goles".

Por último, el jugador brasilero indicó: "El club tiene una infraestructura muy buena, que da todos los soportes para los atletas para que podamos trabajar de la mejor manera a las competiciones".

Tarde Celeste:

Hincha rimense toma nota. Sporting Cristal anunció este miércoles la fecha, hora y rival de la 'Tarde Celeste'. El cuadro celeste se enfrentará a Tolima de Colombia este domingo 15 de enero en el estadio Alberto Gallardo, confirmó Joel Raffo, presidente del club.

"Hay un anuncio que genera mucha expectativa: la presentación del equipo para esta temporada. La haremos el domingo 15 de enero frente a Tolima de Colombia. Ya es confirmado, estaremos dando la información relacionada en las próximas horas”, indicó el titular del club.