Martín Távara tiene dos títulos con Sporting Cristal | Fuente: Liga 1

Martín Távara es uno de los valores más valiosos del plantel de Sporting Cristal. A sus 21 años, cuenta con dos títulos en el equipo principal y siendo en la temporada 2020 un jugador fundamental, pudiendo consolidarse como titular en el mediocampo.

En tienda rimense existe el plan para poder vender al centrocampista, como ya lo hizo con jugadores que salieron de sus canteras como Fernando Pachecho, Pedro Aquino o Luis Abram.

Así, desde Brasil diversos medios apuntaron que el SC Internacional, club que tiene entre sus filas a Paolo Guerrero, estaría interesado por su fichaje. Al respecto, el presidente del club, Alessandro Barcellos, se refirió a este caso en ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

“Hay información de que hay interés de Inter de Porto Alegre en Martín Távara, pero no hay ninguna propuesta por este jugador. No hay nada definido, no hay acercamiento con este jugador, no podemos comentar sobre algo que no es", dijo de forma enfática el titular del conjunto brasileño.

Martín Távara es un elemento importante en el esquema de Sporting Cristal, cumpliendo funciones ahora de volante central, aunque manteniendo la libertad de llegar al área rival, como lo hizo en el partido de la fecha 1 de la Liga 1 Betsson, cuando le anotó a Binacional.





