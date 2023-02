Irven Ávila | Fuente: Liga 1

Este domingo Sporting Cristal venció por walkover a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo luego de que el equipo victoriano no se presentara a jugar. Por su parte, Irven Avila, capitán y futbolista del conjunto rimense, se refirió a esta situación y a la actualidad del equipo.

"Se ganó, no de la forma que nos hubiera gustado, pero se sumó tres puntos. No es lo adecuado por lo que se nos viene a nosotros que es un partido internacional y lo que tenemos en mente es comenzar a hacer fútbol y esto no nos ayuda", indicó Ávila en diálogo con DirecTV Sports.

Asimismo, en tanto al trabajo que vienen teniendo con Tiago Nunes, Ávila agregó: "El profesor llegó con otra mentalidad, otra intensidad, nos sirve mucho para lo que buscamos que es pasar de fase en Copa Libertadores. Ahora debemos mantenerlo y mejorarlo".

Sobre la posibilidad de que sea Sport Huancayo o Nacional de Paraguay el próximo rival para la fase 2 de la Copa Libertadores, el futbolista indicó: "Estamos pendientes de ambos rivales, somos conscientes de que ambos van a ser muy duros porque en torneo internacional la exigencia es otra y nos estamos preparando para cualquiera que sea el rival".

Por último, habló de cómo viene trabajando Sporting Cristal: "Queremos ser un equipo que presione, que siempre esté en campo rival y los entrenamientos nos sirven mucho para estos objetivos, estoy seguro de que en el partido que nos toque jugar se va a a ver plasmado todo lo que trabajamos día a día".

¿Por qué no jugó Alianza Lima?

Todo se debe a que Alianza ha manifestado que no se presentará al recinto celeste. Y es que los blanquiazules, vigentes campeones, son parte del grupo de siete clubes que han ratificado que no se presentarán en la Liga 1 hasta que la FPF cese en su medida cautelar por los derechos televisivos.