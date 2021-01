Irven Ávila: "Vengo a darle un dolor de cabeza al profesor Mosquera" | Fuente: Sporting Cristal

Sin duda uno de los refuerzos más novedoso en Sporting Cristal fue el retorno de Irven Ávila, proveniente de FBC Melgar y pedido expreso del profesor Roberto Mosquera, entrenador del cuadro celeste.

Por su parte, el delantero se mostró ilusionado con este nuevo proyecto con el vigente campeón del fútbol peruano: "Fue por la gente, la hinchada, la historia del club. Retornar a mi casa, cumplir objetivos, mucha gente me habla de los 100 goles, trascender en Copa son cosas que me han ilusionado", indicó en conferencia de prensa.

"Roberto es una persona especial para mí, lo aprecio mucho no solo por lo profesional que es, sino porque fue una persona que se acercó a mí a los 18 años y me dijo lo que tenía que seguir. Gracias a sus palabras y a mi trabajo he cumplido parte de mis sueños. Estoy feliz de volver a trabajar con Roberto. Ya quiero comenzar. Estoy muy motivado", sostuvo Ávila.

En tanto a la competencia que tendrá para posicionarse en el once titular, precisó: "Vengo a darle un dolor de cabeza al profesor, en buenas palabras, vengo a sumar. Llego a un club donde la competencia es fuerte, pero quiero estar en buenas condiciones".

Por último, se refirió al retiro de Jorge Cazulo que todavía no es anunciado: ""Mientras no vea nada oficial de parte del club o del jugador, mi deseo está intacto. Mi ilusión es poder jugar con él".