Joel Raffo | Fuente: Radio Ovación

El último lunes la Federación Peruana de Fútbol invitó a los clubes de la Liga 1 a una reunión para sentar una mesa de trabajo respecto a los problemas de los derechos de televisión. Por su parte, reoresentantes de los seis clubes opositores (Alianza Lima, FBC Melgar, Cienciano, Cusco FC, Binacional y Deportivo Municipal) no asistieron.

Por su parte, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, sí estuvo presente en dicha reunión y al salir fue abordado por la prensa. En sus declaraciones, el directivo rimense indicó que espera la apertura al diálogo por parte de los clubes con la FPF.

"Hay que esperar a que puedan estar todos los clubes convocados, hay varios que no pudieron asistir y esperamos a que puedan hacerlo en la próxima reunión", sostuvo Raffo a los medios.

Asimismo, el presidente del club 'celeste' agregó: "Es lo que todos estamos aspirando por el bien de la Liga -llegar a un entendimiento- esperamos la buena disposición por prte de ellos (clubes opositores) para poder llegar al diálogo, esperamos una apertura y encontrar soluciones".

No se transmiten partidos de Liga1

Debido a que la FPF y los clubes no ceden, los hinchas se han visto perjudicados. Dichos clubes tomaron la postura de no transmitir sus partidos bajo ninguna señal de televisión, radio o internet hasta que la Federación Peruana de Fútbol no levante la medida cautelar impuesta respecto a los derechos televisivos.

Por su parte, Lander Aleman, presidente de la nueva Comisión Organizadora de Competiciones de la FPF llegó a las afueras del punto de encuentro de reunión e indicó a Radio Ovación que la invitación era para los 19 clubes de la Liga 1 y para sentar una mesa de trabajo.