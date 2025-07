Joel Raffo pidió perdón a hinchas de Sporting Cristal: "Reconozco que me he equivocado y hemos tomado malas decisiones"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joel Raffo, presidente y dueño de Sporting Cristal, habló este viernes en conferencia de prensa después de 14 meses sin pronunciarse sobre el distanciamiento con los hinchas celestes, que critican su gestión.

"Hoy estoy acá con el corazón en la mano, con la sinceridad de lo que siento. Reconozco que me he equivocado, que hemos tomado malas decisiones, evidentemente nunca ha sido la intención de tomar malas decisiones que vayan a perjudicar al club Sporting Cristal", sostuvo en la conferencia que se desarrolló en La Florida (Rímac).

"Se dice mucho que hay intereses subalternos; sin embargo, no tiene ningún tipo de sentido que nuestra mayor inversión, no solo como grupo millonario, que tenemos mucho juego, y eso viene hacer en plano secundario, porque lo más importante es nuestro prestigio y todo lo que hemos hecho por tanto tiempo para en el 2019 lograr, no con la mayor inversión u oferta económica, pero sí con un proyecto para convencer a una multinacional para que puedan confiar en nosotros", agregó.

Raffo admitió que Cristal atraviesa una crisis institucional y que espera que terminen las divisiones entre la dirigencia y los hinchas celestes.

"Sí, reconozco que la situación actual no es sostenible, quiero pedirle disculpas (a los hinchas) por decisiones que han perjudicado al club, no ha sido la intención, mucho menos la mía. Que sepan que este tipo de divisiones, lo único que hace es debilitarnos y fortalecer a la competencia. Los que realmente me están escuchando, piensen en Sporting Cristal", sostuvo.

Para finalizar, el máximo dirigente de Cristal indicó que el club como institución está por encima de todas las diferencias. "Somos humanos, nos equivocamos, pero también tenemos la capacidad de reconocer que la situación se puede revertir. Creyendo en ello, hago este llamado de dejar de lado las diferencias y poner a Sporting Cristal por encima de todo", culminó Raffo, que estuvo acompañado por el gerente general de fútbol del club, Julio César Uribe.