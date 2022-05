Juan José Luque | Fuente: Sporting Cirstal

En los últimos días se dio a conocer la salida de Jhon Jairo Mosquera de Sporting Cristal y, por su parte, Juan José Luque, director deportivo del cuadro 'celeste', se refirió a los motivos por los que ambas partes decidieron rescindir el contrato del futbolista colombiano.

"Mosquera reconoció que no estaba cumpliendo las expectativas, le encantaría ofrecer su mejor versión, lo entendemos y ahí es donde pudimos llegar a un acuerdo entre las dos partes, muy conciliada. Agradecerle a John Jairo por su actitud, su posición al respecto, que facilitó la situación al club. La salida de John Jairo Mosquera fue por un tema de rendimiento, no tuvo nada que ver con su lesión", indicó Juan José Luque en radio Ovación.

Asimismo, Luque agregó: "Todas las temporadas hay aciertos de desaciertos, cada vez que se ficha a un jugador se analiza, se lleva a un consenso con el staff del primer equipo. Esperamos que den lo mejor de sí. Ojalá pudieron acertar el 100%, y se tiene que asumir".

En tanto a la posibilidad de incorporar un nuevo atacante que lo reemplace, sostuvo: "Estudiamos y trabajamos para incorporar a un jugador, esa es la idea y estamos trabajando en ello".

Por último, Juan José Luque habló de cómo viene compitiendo Sporting Cristal en Copa Libertadors, torneo en el que aún no ha podido sumar una victoria: "El equipo a competido de tú a tú, jugando de visitante y también de local. Hemos sido muy perjudicados por decisiones arbitrales en momentos claves, tanto en Argentina como en Chile. Este año hubo decisiones que han perjudicado la trayectoria de Cristal, pero no nos escondemos detrás de ello, he visto compitiendo al equipo, sabiendo que tenemos mucho recorrido para mejorar nuestro nivel".