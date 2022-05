Luque sobre salida de Jhon Jairo Mosquera: "La decisión la tomamos ambas partes" | Fuente: Sporting Cristal

El último viernes se dio a conocer oficialmente que Jhon Jairo Mosquera no continuará en las filas de Sporting Cristal luego de llegar a un acuerdo con el club. Por su parte, Juan José Luque, director deportivo del conjunto rimense, se pronunció al respecto.

"La decisión la tomamos ambas partes. Es verdad que la día a día marca. Si fichas a un jugador extranjero, el club y la hinchada espera mucho de él. John Jairo Mosquera es un gran profesional, él mostró inconformidad con su rendimiento deportivo", sostuvo Luque en GOL Perú.

Asimismo, el directivo agregó: "Cuándo un jugador no está cómodo y no está rindiendo, siente que no está dando lo mejor de sí para mí no hay nunca ni mejor ni peor momento, son momentos que se dan y son idóneos. John Jairo y nosotros hemos expresado la situación y eso es algo que le honra, mantener al jugador cuando él mismo sabe que no está dando lo mejor y está ocupando una plaza, y que posiblemente no va a poder ayudar a sus compañeros".

En tanto a las críticas por los fichajes, Luque consideró: "Hay que admitir que no ha surgido el resultado que se esperaba con John Jairo o el año pasado con Marcos Riquelme, pero no podemos poner en el trabajo diario de ellos, luego también es verdad que hay que marca diferencias en el campo de juego, hay que rendir y para eso son jugadores que se fichan esperando de ellos que cumplan las expectativas".

Por último, Juan José Luque se refirió a las opciones de ataque con las que cuenta el cuadro rimense: "Confiando cien por cien en los chicos que están asumiendo esa posición como es Percy Liza que está haciendo una campaña muy buena, un gran trabajo, como lo está haciendo Christofer Olivares, Irven Ávila, Alejandro Hohberg que está poniéndose al cien por cien".