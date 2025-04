Julio César Uribe: "Paulo Autuori no puede llegar con una varita y transformar las cosas en Cristal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal camina por una etapa de transición entre el ciclo finalizado de Guillermo Farré y el que está por comenzar con Paulo Autuori. El brasileño regresa a La Florida más de 20 años después, con el recuerdo del título nacional conseguido en 2002 y que se concretó luego de un inicio irregular de temporada, tal como se da en la actualidad.

Para Julio César Uribe, asesor de Sporting Cristal, será fundamental el estilo de juego desarrollado para recuperarse en las competiciones venideras para los rimenses.

“Abrazarse con el fútbol que ha caracterizado a Sporting Cristal y que ese fútbol te signifique siempre el triunfo, que es lo que todos buscan. A partir de ahí, el famoso estilo de juego, como quieran interpretarlo, es uno solo. Buscar que hacer gol, que no te lo hagan, pero respetando el tema estético, que no hay que traicionarlo”, declaró el ídolo celeste previo al viaje a la ciudad de Sullana.

Confianza en Paulo Autuori

Ante Alianza Atlético el sábado, Sporting Cristal será dirigido por Renzo Revoredo de manera interina, mientras que el debut de Paulo Autuori tendrá su debut oficial el próximo jueves cuando visiten a Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

“Paulo no puede llegar con una varita mágica y transformar las cosas. Acá se ha hecho un muy buen trabajo con todo el grupo de apoyo, cada uno de su área, y eso es lo que yo quiero resaltar. A Paulo le damos la bienvenida y estaremos para apoyar todo lo que podrían significar sus decisiones en beneficio de la institución que está confiando en que él sea el guía”, dijo Uribe sobre la llegada del estratega brasileño, dos veces campeón de la Copa Libertadores (1997 y 2005) y una vez del Mundial de Clubes.

Relación con los hinchas

Julio César Uribe se refirió a la situación con la hinchada de Sporting Cristal, que en el último compromiso en condición de local decidió no ingresar al Alberto Gallardo como muestra de protesta con el presente del equipo.

“Si hay algo que deseamos y queremos de verdad, es abrazarnos con nuestra hinchada. Entendemos su posición y la respetamos, pero estamos trabajando para darle la satisfacción que se merece”, expresó.

“Todos quieren ser campeón, todos quieren ser los mejores, la tabla o la distinción no se hace a mitad de camino, es una conclusión de todo un primer torneo, y no es importante quién está primero, es quién termina primero. Entonces, como nosotros estamos claros, vamos a ver al final de este primer torneo si la suma nos favorece o no, y el mismo razonamiento están haciendo quienes compiten por la distinción”, finalizó el ‘Diamante’.