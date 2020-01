Carlos Lobatón jugó su último año como futbolista profesional en 2019 con Sporting Cristal. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

No es sorpresa que muchos hinchas de Sporting Cristal vean a Carlos Lobatón como un ídolo. Desde su llegada al club en el año 2005, 'Loba' ha ganado una gran cantidad de títulos siendo protagonista como futbolista y, ahora último, dejó pasar la oportunidad de jugar durante una temporada más para ser parte de la institución en lo administrativo.

Sin embargo, al ser consultado si ve como un ídolo de Sporting Cristal, Carlos Lobatón respondió humildemente que solo se considera bendecido por haber estado tantos años en el equipo. Asimismo, resaltó la responsabilidad que conlleva ser observado por los demás de esa manera.

"Me considero un bendecido de haber pertenecido tantos años a nivel profesional a Sporting Cristal, no un ídolo. Él mío siempre va a ser padre, pero nunca me he sentido de esa forma. Siento que es una gran responsabilidad porque la gente me lo hace saber en las calles y cuando voy al club es algo muy lindo. Me dieron un don y así he podido hacer felices a muchos, aunque también a otros tristes", dijo a 'Movistar Deportes'.

En total, Carlos Lobatón ganó cinco títulos nacionales vistiendo la camiseta de Sporting Cristal y participó en una infinidad de torneos internacionales. Su último campeonato lo obtuvo en el año 2018, cuando Mario Salas era el entrenador del elenco bajopontino.