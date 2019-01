Sporting Cristal acabó disgustado por hinchas que ingresó al campo en amistoso ante Emelec. | Fuente: DirecTV Sports

Un amistoso desvirtuado. El partido entre Emelec y Sporting Cristal generó una polémica por el ingreso al campo de juego de un hincha en los minutos finales. Pero no se trató de una acción aislada, sino de un hecho permitido por el club ecuatoriano por un tema comercial: el aficionado ganó un concurso y pudo ingresar con una cámara en el pecho.

El hincha Daniel Prieto ganó un reality show que le permitió ingresar como un jugador más al campo del estadio George Capwell. El hecho desconcertó a los jugadores de Sporting Cristal que le reclamaron al árbitro por lo ocurrido.

Al finalizar el partido el plantel celeste quedó muy disgustado por lo ocurrido, al igual que Mariano Soso, técnico de Emelec que salió a pedir disculpas por lo ocurrido. "Por una cuestión contractual hemos tenido que incluir a alguien (hincha) para que tenga una experiencia única, atetando contra la competitividad que merece el juego… Hemos enfrentado a un equipo que tiene su prestigio y lamentamos que el negocio atraviese lo deportivo", dijo el técnico argentino.

"Pude percibir la molestia del rival, es un equipo al que yo le debo mucho. Me parece valioso poder aclarar esta situación en la cual me veo sometido y con cierta disconformidad, los partidos no merecen esto", finalizó Mariano Soso.