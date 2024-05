¿Se queda un año más? Martín Cauteruccio habló sobre su posible renovación con Sporting Cristal

Martín Cauteruccio volvió al gol en la victoria ante Sporting Cristal ante Alianza Atlético, que coloca a su equipo nuevamente como el líder del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. 'Caute' ya dio vuelta a la página tras ausentarse varios partidos por un problema hepático.

En entrevista con RPP, Cauteruccio señaló que se encuentra "encantado" en Sporting Cristal, aunque admitió que la dirigencia del cuadro celeste aún no se contactó con él para iniciar las negocaciones de renovación.

El atacante uruguayo de 37 años, que tiene contrato con Cristal hasta fin de año, señaló que "todavía no hay nada". "Es algo que se hablara en su momento. Lo que está en mi cabeza es terminar bien este campeonato (Apertura)", apuntó.

Eso sí, Cauteruccio señaló que no descarta continuar en el equipo rimense, donde se siente como en casa. "Sí, me encanta. Desde que llegué me he sentido como en casa. Cada dia que voy al club, voy feliz por toda la gente que trabaja en el club y la gente que te va a alentar", agregó al programa Fútbol como Cancha.

Cauteruccio lleva 18 goles con Sporting Cristal tras 11 partidos entre la Liga 1 Te Apuesto y Copa Libertadores.

Descentralizado

Así fue el gol de Martín Cauteruccio contra Alianza Atlético. | Fuente: Liga 1 Max

Cristal vs Universitario

El exjugador de Independiente de Argentina indicó que atraviesa una etapa para volver a su mejor momento futbolístico tras perderse varios partidos por un problema hepático.

"Me siento bien. Lo que más que ha costado es el ritmo del partido, pero eso se gana con minutos", señaló tras anotar un tanto en el triunfo ante Alianza Atlético.

Además, indicó que el choque contra Universitario será de poder a poder. "Ante Universitario no existe ninguna ventaja. Son clásicos. La U es un equipo sólido, no destaca uno solo", agregó,

"Será un partido complicado (con Universitario) y el rival que tendremos al frente es un grande", culminó.