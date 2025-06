¿Llegará Miguel Araujo a Sporting Cristal? Celestes responden por medio de Gustavo Zevallos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Araujo está en el radar de Sporting Cristal. Y es que el defensa nacional está en la mira celeste para la segunda parte de la temporada de la Liga1 Te Apuesto, pudo conocer RPP.

Resulta que las conversaciones con el entorno de Miguel Araujo se activaron a inicios de la presente semana con Sporting Cristal y este jueves la directiva rimense fue consultada respecto a la posibilidad de contar con el zaguero central de cara al Torneo Clausura 2025 del fútbol peruano.

"No voy a negar que un jugador como Araujo sería de mucha utilidad para el equipo. No tengo nada concreto porque no hemos cerrado algo. Hay especulaciones y en este momento no hay nada", sostuvo Gustavo Zevallos, director deportivo de Cristal, a Ovación.

Miguel Araujo llegó a Portland Timbers en el año 2023. | Fuente: Miguel Araujo Instagram

En Sporting Cristal hablan de Miguel Araujo

Asimismo, el dirigente agregó que "futbolistas de la Selección Peruana son muy importantes para cualquier conjunto" de la Liga1.

Además, mencionó que "no voy a dar nombres ya que eso no sería serio. Entiendo la preocupación (del hincha), y nos encontramos trabajando día y noche para dar a conocer algo".

Hay que tener en cuenta que Miguel Araujo es agente libre actualmente luego de su salida de Portland Timbers. En este conjunto jugó la Major League Soccer (MLS) y la US Open Cup.

"Esta decisión le permite a Miguel concentrarse en su próxima oportunidad deportiva y nos brinda mayor capacidad para explorar opciones para fortalecer nuestra plantilla de cara al futuro. Le deseamos a Miguel y a su familia lo mejor", indicaron desde el cuadro norteamericano por medio de un comunicado.

Salida confirmada en Sporting Cristal

Por otra parte, en Sporting Cristal anunciaron la salida del central uruguayo Franco Romero. De esta manera, no continuará en el equipo que dirige Paulo Autuori de cara al Torneo Clausura.

"Le agradecemos por su profesionalismo durante el tiempo que defendió los colores de nuestra institución y le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos que asuma en su carrera profesional", manifestaron desde la 'SC'.

