Nolberto Solano y su advertencia sobre Paulo Autuori: "No sé si esté enterado del equipo"

Nolberto Solano, exjugador de Sporting Cristal, indicó que el brasileño Paulo Autuori fue elegido por su amplio recorrido por la directiva del club. Destacó la labor de la leyenda celeste, Julio César Uribe.

“Hay gente con mucha identidad, Julio César creo que está trabajando, conozco a Gustavo Zevallos, que es un gran gerente, esa decisión habrá sido del lado de sus pergaminos, si vemos sus pergaminos, de hace 20 años o 15 años, por eso llegó a Perú, nos dirigió en la selección”, declaró en el programa ‘Negrini a saber’ de Radio Ovación.

Eso sí, Solano no ocultó su preocupación por la actualidad de Paulo Autuori como entrenador, ya que hasta hace poco cumplió labores de gerente deportivo.

“Hace tiempo que le he perdido el radar, porque terminó siendo gerente deportivo, entonces no sé si habrá estado dirigiendo últimamente, si lo han elegido es una estrategia, por la experiencia, por lo que ha ganado con Cristal, no sé cuánto pueda estar enterado del equipo", agregó.

"No sé cuánto pueda estar enterado de la liga peruana, él vino con un equipo en una Libertadores hace tres o cuatro años”, culminó.

