Este lunes, Sporting Cristal cumple 66 años de existencia y, por su parte, Pedro Garay, exfutbolista y capitán del club 'celeste', recordó su importante paso por el club rimense y el importante logro de llegar hasta la final de la Copa Libertadores.

"Sporting Cristal me dio todo, jugar una final de Copa Libertadores no a todos se les da. Creo que me fue bastante bien con esa camiseta y estoy muy agradecido", indicó Garay en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, Garay recordó a Roberto 'Chorri' Palacios: "El mejor futbolista con el que jugué fue Roberto Palacios. Vi en él a un jugador de tamaño muy pequeño pero magnífico, era un Lionel Messi en ese tiempo. Era completo, marcaba y entraba fuerte".

En tanto a tener la posibilidad de volver a vestirse de celeste, Garay sostuvo: "Si pudiera elegir jugar otro partido sería la final de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Cruzeiro. Nosotros tuvimos la pelota y no la metimos, por eso ganaron ellos".

Por último, Garay indicó que le gustaría volver al club rimense: "A mí siempre me gustaría trabajar para Sporting Cristal. Nosotros somos formadores, no sé cómo se maneja ahora el club pero conmigo no se han contactado. Cuando estuvo Carlos Benavides le comenté por qué nunca pensaron en mí, pero no me contestó".

