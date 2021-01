Percy Prado: "Sporting Cristal no tiene nada que envidiarle a un club de Europa" | Fuente: Sporting Cristal

Uno de los fichajes más novedosos de cara a la Liga 1 2021 fue el de Percy Prado, jugador peruano nacionalizado francés, a Sporting Cristal. Por su parte, el defensor celeste se mostró optimista sobre que será su paso por el conjunto rimense.

"Estoy muy feliz de haber llegado a este club. Agradezco a quienes facilitaron mi llegada y mi integración. Estoy feliz por entrenar de nuevo con un grupo. No conozco mucho al fútbol peruano, pero como jugaré el campeonato, pero si me preguntas a fin de año podré responder", indicó el ex futbolista de Nantes en la conferencia de prensa de su presentación.

En tanto al club, agregó: "Estos primeros días de trabajo fueron duros para mí. Se trabajó bien, es como si no hubiera cambiado de club. Sporting Cristal no tiene nada que envidiarle a un equipo de Europa. Sabía que es un club histórico del país".

Por otro lado, en tanto a su posición en la cancha como lateral, defensor central o mediocampista, indicó: "Jugaré donde el profesor me necesite, si es en la mitad del campo o defensa”.

En tanto a su paso por el fútbol francés, sostuvo: "Mi mejor temporada fue la última, di mis primeros pasos en la Ligue 1. Fue importante para mi crecimiento profesional. Fue muy bueno jugar con Benavente, lo quiero mucho, tiene mucha calidad”.