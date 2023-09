Sporting Cristal pide sanciones contra los supuestos hinchas que agredieron a jugador Fabrizio Roca

El club Sporting Cristal envió un comunicado rechazando la agresión realizada por supuestos hinchas del equipo al jugador del Sport Boys, Fabrizio Roca.

El hecho sucedió el domingo en horas de la noche tras el empate de ambas escuadras en el estadio Miguel Grau del Callao. Según lo denunciando por Roca, él y su hermana fueron agredidos por “hinchas” del cuadro celeste.

Rechaza la violencia

“Manifestamos nuestro total rechazo a los lamentables sucesos ocurridos anoche en los que el jugador Fabrizio Roca del Sport Boys fue víctima de agresión física”, inicia el mensaje el club bajopontino.

“Dejamos claro que no hay justificación alguna para que existan agresiones entre simpatizantes de diferentes equipos solo por la camiseta que apoyan”, añade. “Confiamos en que el incidente sea investigado y los responsables sean sancionados conforme a ley”.

Finalmente, el club hizo un llamado a la paz entre los seguidores de los equipos en el país “para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, ya que perjudican directamente a nuestro fútbol”.

Comunicado oficial del Club Sporting Cristal. #FuerzaCristal pic.twitter.com/juMnQ3avqK — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) September 11, 2023

Anteriormente, Sport Boys repudió las agresiones hacia su jugador. "Nuestro jugador ha recibido la atención médica necesaria y pondrá la denuncia respectiva para que actos como este no puedan quedar impunes", se lee en la carta que compartió el club rosado."Desde el club vamos a asesorar a nuestro jugador en todos los temas legales para que se puedan encontrar a los responsables de estos actos".

Agresión a la familia

Según se reportó en primeras instancias, Roca vive en una zona llena de hinchas de Sporting Cristal.



El jugador se pronunció a nivel nacional sobre el caso. “Se bajó uno de ellos, agredió a mi primo, él se quiso pelear, intentó defenderse, pero lastimosamente se comenzaron a bajar de varios carros y lo único que hice fue correr, porque si me quedaba ahí, me iban a agredir. En lo que comencé a correr, me cayó un piedrón. Cuando estaba en el seguro, me enteré que mi hermana salió preocupada por mí, ella estaba en casa y también la agredieron", dijo en Fútbol en América.

"Siento rabia porque se supone que esto es fútbol, los hinchas deberían disfrutar de nosotros, pero lastimosamente se metieron con un jugador. Son gente que se hace llamar barristas, pero son puros delincuentes, esta vez me tocó a mí, capaz le puede tocar a otro colega", finalizó.