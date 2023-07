Presidente de Cristal y su dura crítica al VAR tras expulsión de Yoshimar Yotún: "No puede haber un desenlace como el visto hoy día"

Sporting Cristal no tuvo problemas en derrotar por 3-0 a Unión Comercio en el partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

El triunfo le permitió al cuadro Celeste trepar al primer lugar en la tabla de posiciones. Sin embargo, lo que debió ser una tarde llena de alegría, terminó siendo gris, pues Yoshimar Yotún fue expulsado en el cotejo disputado en el Estadio Alberto Gallardo a instancias del VAR y se perderá el partido ante Alianza Lima de la próxima fecha.

Culminado el partido, el presidente del cuadro cervecero, Joel Raffo, habló sobre el criterio que emplearon los árbitros para expulsar al capitán Rimense y que no pueden existir desenlaces como los vistos este domingo.

"No hay excusa con respecto a los criterios que se están utilizando para tomar decisiones. Y no estoy criticando el VAR, porque el VAR está siendo utilizado en torneos de muchísima exigencia y las decisiones se toman con base en la evidencia que te da el VAR. En este caso (expulsión de Yoshimar Yotún), hay una evidencia concreta, hay muchos árbitros alrededor para tomar esta decisión y no puede haber un desenlace como el que hemos visto hoy día, con ese nivel", indicó el presidente de Sporting Cristal.

Luego, afirmó que este tipo de decisiones afecta el trabajo que se hace. "A lo que voy, y lo que frustra muchísimo, más allá de la entrega y el trabajo que hay, es justamente ese criterio tan absurdo que hemos visto el día de hoy para poder determinar una decisión", complementó Joel Raffo.

Las palabras de Joel Raffo sobre el uso del VAR. 🖥🇵🇪



🎙 @KVanessaHerrera pic.twitter.com/gan502xxLT — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 2, 2023

Tiago Nunes también se pronunció sobre el VAR en el partido con Unión Comercio

El que también se pronunció sobre el uso del VAR en la Liga 1 fue Tiago Nunes. El técnico de Sporting Cristal indicó que es una "gran herramienta" y que los errores vistos en el Torneo Clausura serían producto del "tiempo de adaptación".

"El VAR es una realidad, no hay como cambiarlo. Está presente en todos los torneos del mundo y me parece una gran herramienta. Ahora, hay un tiempo de adaptación, ¿no? Como todo. Entonces, quiero creer que estamos pagando un precio normal de errores dentro de un proceso de adaptación a una nueva herramienta", indicó en un primer momento el estratega brasileño.

"Ayer, por ejemplo, hubo algunos penales raros, yo diría así. Entonces, me parece que es normal. Yo ya he mencionado en otro momento que en Brasil, en el primer año, fue complicadísimo, muy difícil también. Entonces, ojalá que sea un proceso natural de adaptación y que todos tengan la condición de adaptarse lo más rápido posible a esta nueva herramienta que me parece muy, muy buena para todo el fútbol", complementó Tiago Nunes.

