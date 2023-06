Renato Solís sobre Tiago Nunes: "No es fácil que un técnico salga de Brasil y venga acá"

Renato Solís, arquero de Sporting Cristal, habló hoy en conferencia de prensa sobre la clasificación a la Copa Sudamericana, el buen momento que vive ahora y el impacto del técnico Tiago Nunes en lo que va de la temporada.

"Todo ha sido como de arriba para abajo. Nos ayudpo mucho a concentranos y a tomar enserio todo. Como tiene que ser, como equipo grande que somos. Creo que no hicimos nada mal. Hemos jugado bien de local, de visita y sumando puntos afuera. Estoy feliz por mis comñañeros y por Tiago, porque no es fácil que un técnico salga de Brasil, deje su mismo idioama y venga acá", dijo el golero de 25 años.

Además, Renato Solís dio detalles de cómo estuvo cerca del retiro el año pasado, tras sufrir una lesión en una de las manos. "Yo vine de una lesión, en la cua me apuré en regresar Fue un momento duro. Incluso pensé en retirarme, no veía muchos avances y no veía cuando poder volver. Por eso también le agradezco mucho a Tiago, por la confianza que me dio para volver a jugar", contó.

Finalmente, también habló sobre la posibilidad de jugar en el exterior. "El club ha hecho buenos partidos y no siento que haya sido el único que hizo buenas presentaciones".

Luego, dijo que "también hay otros jugadores como Grimaldo e Ignacio que han juado muy bien. Como profesionarl, me gustaria también salir a otra liga y tener un techo más alto. Igual, es importante destacar que varios jugadores han salido de acá y lo han hecho muy bien afuera.

La palabra de Solís en Sporting Cristal

