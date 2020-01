Renzo Sheput anotó dos goles con Carlos A. Mannucci en la Liga 1 Movistar 2019. | Fuente: Prensa Carlos A. Mannucci

Renzo Sheput puso fin a su carrera como futbolista profesional en la 'Noche Tricolor' que disputaron Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el volante de 39 años se mostró contento por la organización del encuentro y reveló que venía teniendo coordinaciones desde el año pasado para realizarlo.

"Conforme venían pasando los días, me sentía un poco más ansioso para el partido. Todo salió mucho mejor de lo que imaginé, poca gente sabe que desde al año pasado coordiné para que se dé este duelo frente a Sporting Cristal. Tenía la palabra de Carlos A. Mannucci para retirarme aquí, agradezco el valor que me han dado", dijo.

Al ser consultado sobre la Selección Peruana, Renzo Sheput reconoció que le habría gustado tener más participación con ella. Sin embargo, señaló que todo se debe al gusto de los entrenadores y no se siente frustrado al respecto.

"No me queda una frustración. Me habría gustado jugar y destacar, pero los momentos en la selección dependen mucho del gusto del entrenador. Entonces, en los momentos que estaba en buen nivel y no era considerado, era netamente por el gusto del técnico. Es normal y no tiene nada de malo", finalizó.