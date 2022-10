Yoshimar Yotún | Fuente: Liga 1

Sporting Cristal se medirá este sábado ante Sport Boys por la jornada 16 de la Liga 1 Betsson 2022 en el estadio Miguel Grau y, por su parte, Roberto Mosquera, entrenador del conjunto rimense, se refirió a este importante encuentro que podría sostener su liderazgo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

"Hay diferentes presiones, presión para mí es llegar a Cristal en 2012 cuando no campeonaba desde 2005, es una presión diferente. Presión es venir cuando está último en 2020 cuando me estaba yendo a un equipo grande de Bolivia y decidimos tomar la responsabilidad por el amor que le tenemos a Cristal, ese es otro tipo de presión. Hemos aprendido a convivir con la presión porque si no hacíamos estos 24 partidos sin perder no tendríamos este puntaje, entonces hay diferentes presiones", indicó Mosquera en Cristal TV.

Asimismo, Mosquera agregó: "El jugador que quiere jugar en Cristal o el entrenador que quiere dirigir, tiene que aprender a convivir con esa presión, no se le puede sacar al jugador, la presión existe pero tienes que convivir con ella. Venimos 24 partidos con presión, ahora dependemos de nuestros resultados, este momento es bueno y esperamos mantenerlo".

En tanto a las declaraciones de Jesús Chávez sobre incentivos: "El ambiente del fútbol está un poco cargado, hay que pensar las cosas antes de decirlas. Mi padre me dijo alguna vez que el que está dispuesto a que le den algo por hacer lo que tiene que hacer, también puede agarrar para no hacerlo. Es una pregunta más para Chávez que para mí".

Yoshimar Yotún será baja ante Sport Boys:

Asimismo, el entrenador rimense confirmó que no podrán contar con Yotún, pues aún no se encuentra totalmente recuperado: "No está habilitado, él está entrenando cerca de lo normal pero físicamente ha dejado de entrenar con el rigor que significa para jugar por los 3 puntos. Esta semana no va a salir en lista".