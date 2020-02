Roberto Mosquera fue campeón nacional en 2012 con Sporting Cristal. | Fuente: Andina

Roberto Mosquera Vera es el nombre que está por delante para asumir la dirección técnica de Sporting Cristal y, pese a que solo pasaron horas desde el anuncio sobre la destitución de Manuel Barreto, la directiva rimense se reunió con él para que sepan del interés para que asuma las riendas del equipo, tal como lo adelantó Diego Rebagliati en ‘Fútbol Como Cancha’ a través RPP Noticias.

“Yo me he sentado a conversar preliminarmente con la nueva directiva y hasta ahora lo que yo he visto y siento es satisfacción por el proyecto que tienen. Como estamos en etapa preliminar estamos conversando, que es lo sensato, pero la primera impresión para mí es la mejor”, reveló Mosquera en entrevista con Gol Perú.

“Han sido satanizados, pero acá va a haber un respeto total por la historia de Sporting Cristal. Lo que ellos quieren es hacer el mejor Cristal de su historia, no es fácil porque hay muchas cosas que deben mejorar, pero veo la voluntad, gente íntegra, gente que sabe de fútbol”, agregó el técnico sobre la dirigencia bajopontina.

Mosquera confirmó la reunión donde le presentaron el plan que tendrían en caso concreten un acuerdo para que sea el próximo técnico, sin embargo, remarca que no hay, hasta ahora, algo definido.

“Acá el interés es saber a profundidad cuál es el proyecto. Para mí no es un equipo cualquiera, ningún equipo al que he ido es un equipo cualquiera, pero tengo un cariño especial por Sporting Cristal. No todos los jugadores que han pasado por el club han ingresado por ese portón a los 10 años y 40 después han sido campeones también. Hay un recorrido que yo debo respetar”, explicó.

“Yo no voy a imponerle algo a alguien, eso no existe en mi cabeza. Si me pregunten a mí qué me gustaría en el futuro, diría un proyecto a largo plazo, pero eso no es que vaya a decir que quiero un contrato de tres años, sino no voy. Eso no está en mi cabeza, si te lo ofrecen es otra cosa. Nosotros nos hemos sentado libremente a ver cómo colaboramos y volvemos al mejor Cristal, esa es la ilusión que tengo”, contó Roberto Mosquera.

El técnico nacional ha sido campeón en el fútbol peruano en dos ocasiones: en la temporada 2012 con Sporting Cristal y en 2019 con Binacional.