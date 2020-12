Roberto Mosquera: "El momento de la pelea de Ángel Comizzo a mí me encantó" | Fuente: Liga 1

El último 20 de diciembre Sporting Cristal venció por 3-2 a Universitario de Deportes en el resultado global y se consagró campeón de la Liga 1 2020. Por su parte, uno de los momentos más recordados y polémicos del partido de vuelta lo protagonizó Ángel Comizzo, entrenador 'crema'.

Al respecto, Roberto Mosquera recordó el momento en que el entrenador argentino tuvo una discusión con el preparador de arqueros 'celeste' y ambos terminaron siendo expulsados.

"Ese momento (la pelea de Ángel Comizzo) a mí me encanto. Porque yo estuve: 'un minuto, dos minutos, dale, sigue, están listos, Revoredo, dale, termina con el tema'", indicó Mosquera en diálogo con Extremo Celeste.

En tanto a su postura, Mosquera agregó: "Yo soy el entrenador de Sporting Cristal, yo juego para Sporting Cristal. Yo no hago cosas fuera del campo para que mis jugadores no se sienta avergonzados o pierdan el nivel de concentración que necesitan en un partido. Soy una persona que representa a un equipo que lo fundó Ricardo Bentín y doña Cata Bentín", agregó Mosquera.

"Yo no puedo vulgarizar una actuación. Yo no puedo mentarle la madre a alguien. Yo no puedo pegarle a alguien. Yo no puedo insultar al cuarto hombre. No puedo decirle al VAR que me han robado. No puedo decirle a un árbitro en conferencia de prensa que no sirve para nada y que es un ladrón porque tiene familia, tiene hijos, tiene padres", sostuvo el entrenador 'celeste'.