Mosquera: "Es el peor partido que hemos jugado desde que estoy en Cristal" | Fuente: Liga 1

Este domingo Sporting Cristal empató por 2-2 ante FBC Melgar en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 2 de la Liga 1 Betsson y, tras el encuentro, Roberto Mosquera se refirió al desempeño de su equipo y al resultado.

"Junto al partido contra Carlos Stein que perdimos aquí, este ha sido el peor que hemos jugado desde que estoy en Cristal. Por la emotividad, los goles, equipos que se brindaron pueden decir que fue bueno, pero estamos muy lejos de lo que necesitamos, hoy fuimos un equipo inconexo, sin ideas y debo hacerme cargo, soy el responsable", indicó Mosquera en diálogo con GOL Perú.

Asimismo, el entrenador peruano agregó: "Si a lo que metimos en la cancha, le agregamos fútbol, vamos a seguir siendo protagonistas, pero hay un trabajo arduo en adelante”.

Por otro lado, Mosquera sostuvo: "Cuando un equipo no hace una pretemporada juntos suceden estas cosas, pero lo volveríamos a hacer porque se trata de la selección, no creo que, a estas alturas de mi vida ponga disculpas absurdas, soy un tipo serio y responsable, no te puedes dar cuenta el nivel de tu equipo cuando haces dos partidos amistosos, ante un equipo como Melgar, es la medida. Estamos tristes porque no dimos la medida".

En tanto a otros momentos del cuadro 'rimense', Mosquera sostuvo: "Hemos tenido partidos donde jugamos precioso y no hemos ganado, hoy jugamos mal y empatamos, pero pienso que es más por un tema anímico y colectivo que tuvimos, pero esto es reversible. El fútbol tiene estas cosas, en dos años en el club es el segundo dolor que siento por haber jugado mal, pero Melgar tiene un merecimiento también y no ponemos excusas".