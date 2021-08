Roberto Mosquera fue autocrítico tras el empate de Cristal ante Universitario | Fuente: Liga 1

Sobre el final se les escapó el triunfo. Sporting Cristal no pudo sostener el 2-0 que tenía ante Universitario de Deportes hasta los 80 minutos de juego y cedió un empate en la cuarta fecha de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson.

Fue por ello por lo que el entrenador rimense, Roberto Mosquera, se mostró autocrítico con su propio trabajo durante el partido, indicando que se equivocó en las variantes para mantener el resultado a favor.

“Creo que me equivoqué en los cambios. No había peligro, no había por qué sacar a hombres base que saben cómo aguantar un partido, como Hohberg, Ávila o Calcaterra. Tuve una lectura equivocada, pero no fue una lectura sobradora, sino una totalmente equivocada”, dijo a RPP Noticias tras el compromiso.

Roberto Mosquera señaló que asumió sus decisiones ante el plantel de Sporting Cristal que ya registra dos fechas sin triunfos.

“Normalmente no me pasa y a mi edad no me debe pasar. Se lo dije a los jugadores, que hoy les fallé como técnico. Sucede, no me ha pasado mucho en mi vida, sino no estaríamos en el lugar donde estamos”, manifestó.





Sporting Cristal no pudo con Universitario

Una de las modificaciones de Roberto Mosquera en el tramo final fue el ingreso del central Alejandro González por el delantero Percy Liza, lo que le permitió crecer a Universitario en volumen de ataque.

“Mientras estuvimos marcando adelante, no llegaban atrás. No perdimos, pero igual tengo tristeza. Los goles son los que terminan dándote la razón o no”, señaló el estratega.





NUESTROS PODCASTS

El Dr. Elmer Huerta nos explica qué ha encontrado la ciencia hasta este momento sobre cuándo es posible y seguro recibir una nueva dosis de la vacuna contra la Covid-19.