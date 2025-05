Roberto Mosquera: "No entiendo el armado del plantel de Sporting Cristal, no veo coherencia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exentrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, consideró que hubo una importante diferencia entre el equipo celeste y Universitario de Deportes, en el triunfo 2-0 de los cremas que complica las posibilidades de los rimenses de seguir peleando por el Torneo Apertura.

“Vi una brecha demasiado preocupante entre la capacidad colectiva e individual de la ‘U’ y lo que vi de Sporting Cristal. Entiendan que un buen plantel no es tener un buen equipo. He estado, gracias a Dios, en buenos planteles y los he convertido en buenos equipos. Me parece que el armado de Cristal como plantel… no sé quién lo ha hecho, si un entrenador o hubo mano dirigencial. No termino de entender porque no hay una coherencia”, dijo el estratega de 68 años en Radio Ovación.

El momento de Sporting Cristal

Roberto Mosquera, quien como técnico de Sporting Cristal fue campeón nacional en 2012 y 2020, apuntó al presente deportivo del club, que tiene remotas opciones de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, así como seguir luchando por el Apertura.

“Creo que algo está sucediendo al interior, no estoy ahí y no quiero hablar de sospechas, pero sí puedo hablar de mi sentir por Sporting Cristal. Yo he llegado al club siempre con urgencia de ganar. Lo urgente es ganar, pero lo importante para mí es jugar bien”, expresó.

“Siempre se puede, cuando hay experiencia, cuando hay pequeño talento en el entrenador, en el preparador físico, de cambiar historias que parecían que no, y todo eso de la noche a la mañana se ha caído”, manifestó Mosquera.

Sporting Cristal lejos de la cima del Torneo Apertura

Sporting Cristal dejó ir la oportunidad de dar un paso importante en la lucha por el Torneo Apertura. Tras su caída frente a la ‘U’, los celestes se estancan en el sexto lugar con 22 unidades, quedando a cuatro puntos de Universitario, líder momentáneo.

Los bajopontinos tendrán como próximo reto visitar a Palmeiras en Brasil el jueves 28 de mayo por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Cristal tiene remotas posibilidades de clasificar a octavos de final, pero depende de sí mismo para acceder a los play-offs de la Sudamericana como tercero de su zona.

El club evalúa realizar incorporaciones para la segunda mitad de la temporada, con la intención de pelear por el Torneo Clausura y así tener opciones de ser campeón nacional.