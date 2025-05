Jorge Fossati: "Con un poco de mejor puntería, era para un resultado amplio y cómodo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes terminó con su racha de derrotas en la Liga1 Te Apuesto al vencer 2-0 a Sporting Cristal, un resultado que le permitió al conjunto merengue volver a la cima del Torneo Apertura y nada menos que frente a un rival directo.

“La importancia de los puntos es por la categoría del rival. Un elenco que tiene muy buenos jugadores y tiene un técnico de mucha capacidad, de mucha experiencia. En parte estuvimos muy parecidos a lo que fueron partidos anteriores donde tuvimos resultados negativos. En cuanto a las llegadas, los números son escandalosos. Cifras que se ven pocas veces y, teniendo en cuenta la categoría del rival, lo que yo veía era que estábamos más tranquilos que otras veces, donde inexplicablemente había una ansiedad. Desde afuera venía y se sentía una tensión, una ansiedad inentendible”, declaró el entrenador Jorge Fossati en rueda de prensa.

Universitario, vuelta al gol y a la victoria

La ‘U’ no había convertido en sus recientes cotejos de la Liga1 frente a Cusco FC, Alianza Atlético y Juan Pablo II. En todos ellos perdió. Jorge Fossati consideró que fue vital la tranquilidad de sus jugadores para reencontrarse con el gol.

“Hoy tuvimos un cambio menos, pero seguíamos errando ocasiones muy propicias. El equipo conservó la tranquilidad, la intensidad. Otro que tiene que jugar también en esto es que seguramente Cristal está en la misma situación que nosotros. Me parece que los méritos que hizo Universitario son grandes. Con un poco de mejor puntería, me parece que era para un resultado amplio y cómodo”, explicó.

Ansiedad en Universitario

Jorge Fossati tocó el aspecto de la ansiedad en los partidos de Universitario. El técnico uruguayo dijo sentir la presión de la hinchada si su equipo no consigue abrir rápido el marcador jugando en la Liga1.

“Desde el primer partido que dirigí ante UTC, dije que en los primeros 30 minutos el rival de Universitario había sido Universitario por esa tensión. Yo viví en 2023 momentos difíciles, donde el hincha se ponía nervioso. No lo podía entender. Cómo hacerlo cuando el equipo iba primero y esa tensión seguía, parecía que iban 10 minutos de juego y si no íbamos 2-0 arriba... Ante Cristal terminó el primer tiempo 0-0 y no noté esa tensión. Y tampoco la noté en los partidos de Copa. Entonces me pregunto, a veces pasa, que cuando estás compitiendo en lo internacional, en lo local puedes desenfocarte, subestimar. Me pregunto quién es el que subestima, si los jugadores o los hinchas que se ponen nerviosos”, analizó Fossati.

La ‘U’ es líder momentáneo del Torneo Apertura y el martes 27 de mayo enfrentará a River Plate en Buenos Aires buscando clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.