Este miércoles Sporting Cristal cayó por 1-3 ante Carlos A. Mannucci por la fecha 12 de la Fase 2 de la Liga 1 y, tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador del cuadro 'celeste', dio sus impresiones sobre el resultado y el desempeño de su equipo.

"Quiero felicitar al profesor Peirano, tuvieron altas individualidades, lo de Heredia es para el halago, 'Felucho' tuvo un partido muy bueno, García también estuvo bien, Noronha fue un dolor de cabeza. Jugaron de contra, normalmente no nos sucede esto de tener tantas posibilidades y no anotar", comentó Mosquera en GOL Perú.

En la misma línea, el entrenador peruano agregó: "Creo que hicimos el juego de siempre pero el rival planteó algo eficaz, llegaron e hicieron los goles y se gana con goles. No hemos jugado mal, no hemos estado brillantes, no hemos estado cerca al gol por dpero pondero la lucha del equipo".

Sobre las ocasiones de goles falladas pese a haber generado muchas jugadas ofensivas, Mosquera sostuvo: "No estuvimos certeros, en los primeros minutos debimos anotar pero no lo hicimos, llegó un gol de otro partido, en la priemra la metieron. Daba la impresion que ni de penal íbamos a meterla y así se dio, seguiremos trabajando buscando el obejtivo",

Sporting Cristal en el torneo:

En tanto al torneo, donde se ubica en segundo lugar por detrás de Alianza Lima tanto en la Tabla Acumulada como en la Fase 2 pero con un partido menos, Mosquera precisó: "Se ha puesto lindo el torneo, no nos gusta perder pero hay que expresar la felicitación al rival que hoy hizo lo que tenía que hacer, hizo su tarea y lo aceptamos".

