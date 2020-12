Roberto Mosquera: "No traicionamos nuestra esencia gracias a la que estamos en una final" | Fuente: Liga 1

Este sábado Sporting Cristal venció por 4-1 a Ayacucho FC y sentenció su pase a la final de la Liga 1 ante Universitario de Deportes. Por su parte, Roberto Mosquera dio sus impresiones tras el triunfo.

En tanto a cómo llegaron los jugadores para el encuentro, el entrenador sostuvo: "Ya ni podíamos entrenar, no había tiempo, solo jugamos, hielo, recuperación, vitaminas y volver a jugar. No había forma de tocar a los jugadores, se van acumulando algunos factores que se acumulan y son fallas, que solo se pueden mejorar en el campo. Comenzamos a fallar y nos volvimos un equipo que tenía realización pero no finalización, hoy regresamos a lo que queríamos", indicó en diálogo con GOL Perú.



Por otro lado, en tanto a la actitud del equipo, destacó: "Cuando estuvimos perdiendo, apareció Sporting Cristal. No hubo desespero, no hubo pelotas filtradas, jugamos al fútbol que es muy difícil. Hoy Cristal demostró categoría, regresar a las fuentes, hacer una reingeniería de cómo debemos jugar. No traicionamos la esencia con la que estamos en la final".

En tanto al rival, reconoció el empuje que tuvo hasta el pitazo final: "Quiero felicitar primero al gran rival que fue Ayacucho por el esfuerzo que hicieron aún perdiendo fue impresionante", agregó Mosquera.